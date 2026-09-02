Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Днепре 2 сентября: РФ ударила по продуктовым складам, есть пострадавшие
Днем во время вражеской атаки раздались взрывы в Днепре. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 2 сентября
По его словам, в результате атаки повреждены продуктовые склады торговой сети. Произошел пожар.
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По меньшей мере, шесть человек получили ранения.
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