Днем во время вражеской атаки раздались взрывы в Днепре. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 2 сентября

По его словам, в результате атаки повреждены продуктовые склады торговой сети. Произошел пожар.

Сейчас смотрят

По меньшей мере, шесть человек получили ранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.