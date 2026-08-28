Російські атаки на склади та розподільчі центри продуктових мереж знищили близько 90% їхньої логістики.

Попри це, загрози системного дефіциту продуктів харчування в Україні немає, заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький.

Росіяни знищили 90% складів продуктових мереж

За останній місяць російські війська атакували балістичними ракетами та дронами склади й розподільчі центри продуктових мереж Фора, Varus, Сільпо та NOVUS.

Зараз дивляться

– На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельних мереж, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде, – зазначив Висоцький.

Міністр додав, що російські війська цілеспрямовано б’ють по логістичних центрах, через що торговим мережам доводиться шукати альтернативні шляхи доставки товарів.

Одним із таких варіантів є пряме постачання продукції від виробників до магазинів. Такий формат є значно дорожчим, складнішим і тривалішим.

– Асортимент – так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні, – наголосив Висоцький.

Раніше в ЦПД повідомляли про спроби росіян поширювати в мережі панічні настрої через тимчасову відсутність окремих товарів на полицях українських магазинів.

У ЦПД наголошували, що причиною цього є логістичні наслідки російських атак, а не продовольчий дефіцит.

Джерело : Укрінформ

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