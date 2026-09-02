Вибухи у Вінниці пролунав ввечері 2 вересня під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника у напрямку міста.

Про це заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Вибухи у Вінниці 2 вересня: які наслідки

– У Вінниці було чутно вибух. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото і відео, які можуть містити інформацію про місце вибуху чи роботу сил оборони, – зазначив мер.

Близько 19:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника над Вінниччиною у напрямку Вороновиці та Вінниці.

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Пізніше військові зазначили, що реактивний БпЛА вже перебуває безпосередньо над містом, і закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.

Наразі немає інформації про причину вибуху та його можливі наслідки.

Нагадаємо, вдень 2 вересня у Київській області пролунали вибухи в Обухівському та Бучанському районах.

Через ворожу атаку безпілотниками в Обухівському районі спалахнула пожежа на території приватного спортивного комплексу.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення. Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожого удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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