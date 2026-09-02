Взрывы в Виннице прогремел вечером 2 сентября во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении города.

Об этом заявил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

Взрывы в Виннице 2 сентября: какие последствия

— В Виннице был слышен взрыв. Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео, которые могут содержать информацию о месте взрыва или работе сил обороны, — отметил мэр.

Около 19:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника над Винницкой областью в направлении Вороновицы и Винницы.

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Позже военные отметили, что реактивный БпЛА уже находится непосредственно над городом, и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

В настоящее время нет информации о причине взрыва и его возможных последствиях.

Напомним, днем 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы в Обуховском и Бучанском районах.

Из-за вражеской атаки беспилотниками в Обуховском районе вспыхнул пожар на территории частного спортивного комплекса.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В Бучанском районе в результате атаки повреждены складские помещения. Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеского удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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