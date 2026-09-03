Вдень під час російської атаки на Київ пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на 9-поверхівку у Києві 3 вересня

У Голосіївському районі внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

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Екстрені служби працюють на місці інциденту. Фіксуються руйнування на дев’ятому поверсі. З будинку евакуювали 15 людей.

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