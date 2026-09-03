Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Голосіївському районі Києва після атаки РФ загорілася 9-поверхівка
Вдень під час російської атаки на Київ пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака на 9-поверхівку у Києві 3 вересня
У Голосіївському районі внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.
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Екстрені служби працюють на місці інциденту. Фіксуються руйнування на дев’ятому поверсі. З будинку евакуювали 15 людей.
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