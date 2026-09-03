Вечером во время российской атаки на Киев поврежден 9-этажный жилой дом в Голосеевском районе.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Атака на 9-этажку в Киеве 3 сентября

В Голосеевском районе в результате попадания в жилую многоэтажку возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи.

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Экстренные службы работают на месте инцидента. Фиксируются разрушения на девятом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек.

Сегодня днем ​​Киев в очередной раз был под российской атакой. По информации Кличко, в результате падения обломков дронов в Дарницком районе повреждены два автомобиля. В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию одного из жилых комплексов. По другому адресу в этом же районе зафиксировано падение обломков у проезжей части.

В Святошинском районе обломки БпЛА упали во двор частного дома. Поврежден автомобиль. Сообщалось о шести пострадавших, среди которых 12-летний ребенок.

Днем 1 сентября российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев, в результате чего попадание по 16-этажному жилому дому в Подольском районе. Сообщалось о трех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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