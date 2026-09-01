Вдень 1 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками Київ, внаслідок чого є влучання по 16-поверховому житловому будинку в Подільському районі. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Денна атака на Київ 1 вересня: які наслідки

За інформацією КМВА, у Подільському районі виникла пожежа в 16-поверховому житловому будинку.

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Як стало відомо, троє людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки у Подільському районі.

У ніч на 1 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули вісім людей та постраждали ще п’ятеро осіб.

За інформацією Укрзалізниці, зокрема, РФ завдала удару по залізничному депо та інших об’єктах, внаслідок чого в Дарницькому районі семеро загиблих, серед них – шестеро працівників Укрзалізниці. Ще один залізничник залишається в лікарні у важкому стані.

Фото : Факти ICTV

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