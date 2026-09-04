Вибухи в Одесі пролунали вранці 4 вересня внаслідок атаки ворога. Попередньо відомо, що одна людина загинула і ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 4 вересня – наслідки атаки

За словами Лисака, вибухи в Одесі пошкодили житлові будинки та автомобілі в одному з районів міста.

Зараз дивляться

Спершу було відомо про трьох постраждалих, яким надають необхідну медичну допомогу. Згодом очільник МВА повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина.

На місці удару працюють відповідні служби. Фахівці обстежують територію та фіксують наслідки російської атаки.

Також в Одесі розгортають оперативний штаб, де постраждалі жителі зможуть отримати необхідну допомогу.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них – дитина.

– Пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Загинув чоловік, троє жінок постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого, – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські безпілотники влучили у приватні житлові будинки, два з яких зруйновані.

Також пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. На цій локації постраждали чоловік та неповнолітня дитина.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни також атакували Одесу. Тоді було пошкоджено багатоповерхівку, серед 17 постраждалих – діти.

Фото: Сергій Лисак

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.