Юлія Соколова, випускова редакторка
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Втрати ворога на 4 вересня: ліквідовано ще 1 440 окупантів та понад 70 артсистем
Протягом минулої доби, 3 вересня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 654-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,493 млн.
Втрати ворога на 4 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб;
- танків – 12 325 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 272 (+8);
- артилерійських систем – 49 162 (+77);
- РСЗВ – 2 088 (+3);
- засобів ППО – 1 604 (+4);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890);
- крилатих ракет – 5 070 (+0);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 143 642 (+492);
- спеціальної техніки – 4 636 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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