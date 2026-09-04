Протягом минулої доби, 3 вересня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 654-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,493 млн.

Втрати ворога на 4 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб;

танків – 12 325 (+1);

бойових броньованих машин – 25 272 (+8);

артилерійських систем – 49 162 (+77);

РСЗВ – 2 088 (+3);

засобів ППО – 1 604 (+4);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890);

крилатих ракет – 5 070 (+0);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 143 642 (+492);

спеціальної техніки – 4 636 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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