Взрывы в Одессе прогремели утром 4 сентября в результате атаки врага. Предварительно известно, что один человек погиб и еще пятеро пострадали.

Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 4 сентября – последствия атаки

По словам Лысака, взрывы в Одессе повредили жилые дома и автомобили в одном из районов города.

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Сначала было известно о трех пострадавших, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии глава МВА сообщил, что в результате атаки погиб один человек.

На месте удара работают соответствующие службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия российской атаки.

Также в Одессе разворачивают оперативный штаб, где пострадавшие жители смогут получить необходимую помощь.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что число пострадавших возросло до пяти, среди них — ребенок.

– Повреждены квартиры, фасад и остекление в двух многоэтажных жилых домах. Погиб мужчина, три женщины пострадали. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, – говорится в сообщении.

Кроме того, российские беспилотники поразили частные жилые дома, два из которых разрушены.

Также повреждено двухэтажное нежилое здание, частный и служебный транспорт. На этом участке пострадали мужчина и несовершеннолетний ребенок.

Напомним, 3 сентября россияне также атаковали Одессу. Тогда был поврежден многоэтажный дом, среди 17 пострадавших – дети.

Фото: Сергей Лысак

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