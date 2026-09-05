Уночі проти 5 вересня російські війська здійснили атаку на Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів, близько половини з яких — реактивні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 вересня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Під час нічної атаки на Україну ворог застосував:

балістичні ракети Іскандер-М KN-23

167 ударних БпЛА типу Shahed (

Безпілотники запускали з районів Орла, Міллерова та Курська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30 5 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас влучання ракет та ударних безпілотників зафіксовано на 23 локаціях. Ще на одній локації впали уламки збитих повітряних цілей.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 5 вересня в Борисполі внаслідок російської атаки спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив покрівлю, також частково зруйновано конструкції дев’ятого поверху.

Рятувальники евакуювали з будинку 15 людей. Постраждали дві жінки, яких госпіталізували.

Крім того, у Бучанському районі загорілося складське приміщення. Під час ліквідації пожежі російські війська повторно вдарили по розташованій поруч складській будівлі. В Обухівському районі через падіння уламків БпЛА виникли пожежі в екосистемах.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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