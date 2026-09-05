Ночная атака на Украину 5 сентября: РФ запустила ракеты Искандер-М/KN-23 и 167 дронов
В ночь на 5 сентября российские войска совершили атаку на Украину баллистическими ракетами и беспилотниками разных типов, около половины из которых — реактивные.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 5 сентября: что известно
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Во время ночной атаки на Украину враг применил:
- баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, запущенные из Ростовской и Воронежской областей РФ;
- 167 ударных БпЛА типа Shahed (около половины из которых — реактивные), беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерова и Курска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 5 сентября противовоздушная оборона сбила или вывела из строя 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
При этом попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 23 местах. Еще в одном месте упали обломки сбитых воздушных целей.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей. Информация о них уточняется.
Напомним, что в ночь на 5 сентября в Борисполе в результате российской атаки бушевал пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу, также частично разрушены конструкции девятого этажа.
Спасатели эвакуировали из дома 15 человек. Пострадали две женщины, которых госпитализировали.
Кроме того, в Бучанском районе загорелось складское помещение. Во время тушения пожара российские войска снова нанесли удар по расположенному рядом складскому зданию.
В Обуховском районе из-за падения обломков БпЛА возникли пожары в экосистемах.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставаются вражеские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.