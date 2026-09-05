В ночь на 5 сентября российские войска совершили атаку на Украину баллистическими ракетами и беспилотниками разных типов, около половины из которых — реактивные.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 сентября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Во время ночной атаки на Украину враг применил:

баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, запущенные из Ростовской и Воронежской областей РФ;

167 ударных БпЛА типа Shahed (около половины из которых — реактивные), беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерова и Курска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 5 сентября противовоздушная оборона сбила или вывела из строя 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

При этом попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 23 местах. Еще в одном месте упали обломки сбитых воздушных целей.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей. Информация о них уточняется.

Напомним, что в ночь на 5 сентября в Борисполе в результате российской атаки бушевал пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу, также частично разрушены конструкции девятого этажа.

Спасатели эвакуировали из дома 15 человек. Пострадали две женщины, которых госпитализировали.

Кроме того, в Бучанском районе загорелось складское помещение. Во время тушения пожара российские войска снова нанесли удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Обуховском районе из-за падения обломков БпЛА возникли пожары в экосистемах.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставаются вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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