Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного повідомив, що однією з особливостей масованої атаки Росії в ніч на 30 липня 2026 року стало застосування широкого спектру ракет, у тому числі і можливе використання північнокорейських KN-23.

За його словами, розвідка не виключає, що цього разу окупанти знову використали цю модифікацію ракети, хоча останнім часом вона не фігурувала у зведеннях.

Що відомо про ці снаряди та яку загрозу вони здатні нести – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Характеристики KN-23

Ця ракета є балістичною ракетою малої дальності виробництва Північної Кореї, довжиною 7,5 м, діаметром 0,95 м, вагою від 3 415 кг.

Після запуску вона летить за квазібалістичною траєкторією та має максимальну дальність польоту 690 км.

Бойова частина може бути звичайна: унітарна, касетна чи ядерна. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

Зовні північнокорейська KN-23 має велику схожість із російською Іскандер-М. Це викликає сумніви в експертів щодо розробок ракети КНДР без залучення інженерів із РФ.

Водночас північнокорейські експерти наполягають, що природа цієї ракети вітчизняна. Головний аргумент: подовжена кабельна траса та гладка основа КN-23, які відрізняють її від іноземних аналогів.

Історія застосування

Вперше KN-23 було випробувано у травні 2019 року біля Вонсана – міста на південному сході КНДР. Випробувальна ракета досягла апогею 60 км та дальності 240 км.

Через п’ять днів Пхеньян випробував ще дві боєголовки тактичної керованої зброї з апогеєм 50 км і дальністю до 420 км. До 17 травня Збройні сили США у Кореї офіційно позначили неназвану зброю як KN-23.

Застосування проти України

4 січня 2024 року представник Ради національної безпеки США повідомив, що за даними розвідки, РФ використала КN-23 під час масштабних атак 29 грудня 2023 року у напрямку Запоріжжя та 2 січня 2024 року по Харкову.

На початку 2024 року стало відомо, що Росія застосовує балістичні ракети північнокорейського походження. Аналіз уламків вказав на KN-23.

15 лютого 2024 року ЗС РФ атакували Україну шістьма ракетами KN-23 з території Воронезької області Росії. Одну з них удалося збити Силам ППО.

Проте достеменно невідомо, скільки пускових установок було отримано, хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові.

Фото: Missile Threat

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