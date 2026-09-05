Уночі 5 вересня російські війська завдали цілеспрямованих ударів по аеропортах Київ та Бориспіль.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своїй заяві.

Зеленський про удари по аеропортах Київ та Бориспіль

За словами президента, Росія вперше за тривалий час цілеспрямовано атакувала українські аеропорти. Ідеться про аеропорти Київ та Бориспіль.

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Зеленський пов’язав ці удари з обговоренням та підготовкою можливого прибуття представників американської сторони в Україну літаком із посадкою в одному з цих аеропортів.

— Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту Київ або в аеропорту Бориспіль. Російсько-іранські Шахеди у відповідь на американську дипломатію, — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що Україна зафіксувала цей крок РФ і вже наступного тижня скоригує свою операцію щодо російського повітряного простору.

Last night, the Russians struck a civilian enterprise in Kamianske, in the Dnipro region, killing four people and injuring five others. My condolences to their families and loved ones. Ordinary residential buildings were damaged in many regions – in Kherson, Boryspil, and the… pic.twitter.com/e9W8OvFA2Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

— Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде, — наголосив він.

Президент додав, що Україна зацікавлена в наближенні миру, а Росія відповідатиме за свої дії.

Нагадаємо, уночі проти 5 вересня російські війська здійснили атаку на Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів. Близько половини застосованих дронів були реактивними. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія. Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 128 ворожих безпілотників. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 23 локаціях, ще на одній впали уламки збитих повітряних цілей. Під час цієї атаки удари та пошкодження фіксували у низці регіонів України, зокрема на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Читайте також Атака на Павлоград 5 вересня: після удару РФ загорілися вантажівки

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