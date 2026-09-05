5 вересня РФ здійснила атаку на Павлоград Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Павлоград 5 вересня: наслідки

Унаслідок російського удару у Павлограді виникла пожежа. За даними ОВА, зайнялися вантажівки.

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Попередньо, внаслідок атаки на Павлоград 5 вересня ніхто не постраждав. Інформація про остаточні наслідки уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 5 вересня російські війська також завдали удару по Кам’янському. Там під атакою опинилося промислове підприємство.

Унаслідок удару загинули четверо працівників — слюсар, електрик, гідравлік та машиніст. Згодом з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Ще п’ятеро людей дістали поранення, трьох із них госпіталізували. 30-річна жінка перебуває в реанімації.

Загалом протягом ночі російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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