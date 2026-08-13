Росіяни вдарили по приміщенню логістичної компанії в Павлограді
Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вдень у четвер, 13 серпня. Ворог вдарив по приміщенню логістичної компанії.
Про це заявив голова дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Павлограді 13 серпня: які наслідки
– Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа, – зазначив очільник ОВА.
О 16:59 стало відомо, що рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару у Павлограді.
Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, потужні вибухи у Павлограді пролунали 8 серпня. Росіяни поцілили по центру міста.
Унаслідок атаки загорівся приватний будинок і автомобіль. Постраждало дев’ятеро людей.
Серед них – четверо дітей – дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка була у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА