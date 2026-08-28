Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи в Павлограді: четверо постраждалих, є пошкодження
Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді 28 серпня: які наслідки
Унаслідок ворожої атаки на Павлоград загорівся господарський супермаркет, пошкоджений приватний будинок. Поранень дістали семеро людей.
Зараз дивляться
Двоє жінок 20 і 56 років та 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок будуть лікуватися амбулаторно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожВибухи в Харкові: РФ влучила в торговий центр
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.