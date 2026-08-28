Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 28 серпня: які наслідки

Унаслідок ворожої атаки на Павлоград загорівся господарський супермаркет, пошкоджений приватний будинок. Поранень дістали семеро людей.

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Двоє жінок 20 і 56 років та 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок будуть лікуватися амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

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