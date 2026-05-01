Аварія сталася близько 06:00 у селі Гірне Стрийського району.

За попередніми даними, вантажний автомобіль КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, виїхав на залізничний переїзд попри увімкнену сигналізацію саме в момент наближення поїзда сполученням Київ — Ужгород.

Унаслідок потужного зіткнення поїзд зійшов з рейок. Машиніст загинув на місці — медики, які перебували у складі поїзда, намагалися врятувати його, однак безуспішно.

— І це не ворожий дрон… Це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри те, що працювала сигналізація. Автокран. Наслідки — трагедія, — написав Перцовський.

Помічник машиніста та водій вантажівки дістали травми — їх госпіталізували. Водночас серед пасажирів поїзда та членів бригади звернень по медичну допомогу не зафіксовано.

Відомо, що загиблий машиніст був ветераном війни та після повернення з фронту продовжив працювати на залізниці.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Після ДТП поїзд оперативно відтягують, щоб відновити рух на ділянці. В Укрзалізниці заявили, що домагатимуться максимально суворого покарання для винного.