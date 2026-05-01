1 травня сталася смертельна аварія на залізничному переїзді у Львівській області через те, що водій автокрана, не відреагувавши на сигналізацію, виїхав на колії.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський та поліція Львівської області.
Смертельна ДТП з потягом Київ-Ужгород: що відомо
Аварія сталася близько 06:00 у селі Гірне Стрийського району.
За попередніми даними, вантажний автомобіль КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, виїхав на залізничний переїзд попри увімкнену сигналізацію саме в момент наближення поїзда сполученням Київ — Ужгород.
Унаслідок потужного зіткнення поїзд зійшов з рейок. Машиніст загинув на місці — медики, які перебували у складі поїзда, намагалися врятувати його, однак безуспішно.
— І це не ворожий дрон… Це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри те, що працювала сигналізація. Автокран. Наслідки — трагедія, — написав Перцовський.
Помічник машиніста та водій вантажівки дістали травми — їх госпіталізували. Водночас серед пасажирів поїзда та членів бригади звернень по медичну допомогу не зафіксовано.
Відомо, що загиблий машиніст був ветераном війни та після повернення з фронту продовжив працювати на залізниці.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.
Після ДТП поїзд оперативно відтягують, щоб відновити рух на ділянці. В Укрзалізниці заявили, що домагатимуться максимально суворого покарання для винного.
Фото: Олександр Перцовський
