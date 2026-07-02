На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
У Рівненській області потяг зіткнувся із маршрутним автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Квасилів загинули четверо людей.
Про це повідомляє Поліція Рівненської області.
Смертельна ДТП у Квасилові на Рівненщині: наслідки
За інформацією поліції, ДТП за участю потяга та маршрутного автобуса у селищі Квасилів Рівненської області сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55.
Як зазначають правоохоронці, наразі відомо про чотирьох загиблих унаслідок ДТП.
Крім того, є травмовані люди, яким надають необхідну медичну допомогу.
На місці події зараз працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини смертельної автокатастрофи встановлюються.
Вранці 30 червня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Івана Виговського у Подільському районі, внаслідок чого є загиблий та постраждалі люди. Через автокатастрофу рух транспорту був ускладнений в обох напрямках.
Фото: Поліція Рівненської області