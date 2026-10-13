Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі БпЛА влучив в офісну будівлю
У Києві під час дронової небезпеки пролунав вибух. Є влучання у Соломʼянському районі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака БпЛА на Київ 13 жовтня
За інформацією Кличка, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання безпілотника в офісну будівлю на рівні шостого поверху. На місце виїхали екстрені служби.
Нагадаємо, що пізно ввечері 12 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі у напрямку столиці. Згодом стало відомо, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.
У Повітряних силах тоді пояснили, чому 12 жовтня тривога в Києві прозвучала після вибухів.
Також ввечері 12 жовтня під час повітряної тривоги російський ударний дрон влучив у двір житлової багатоповерхівки. Внаслідок удару загинуло дві людини, ще 11 дістали поранення.
10 жовтня під час російської атаки в Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок. У цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхівку. В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану.
У Києві 8 жовтня ворожий ударний дрон влучив у будівлю магазину у Солом’янському районі. У будівлі магазину виявили тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.