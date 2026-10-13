У Києві під час дронової небезпеки пролунав вибух. Є влучання у Соломʼянському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака БпЛА на Київ 13 жовтня

За інформацією Кличка, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання безпілотника в офісну будівлю на рівні шостого поверху. На місце виїхали екстрені служби.

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Нагадаємо, що пізно ввечері 12 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі у напрямку столиці. Згодом стало відомо, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.

У Повітряних силах тоді пояснили, чому 12 жовтня тривога в Києві прозвучала після вибухів.

Також ввечері 12 жовтня під час повітряної тривоги російський ударний дрон влучив у двір житлової багатоповерхівки. Внаслідок удару загинуло дві людини, ще 11 дістали поранення.

10 жовтня під час російської атаки в Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок. У цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхівку. В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану.

У Києві 8 жовтня ворожий ударний дрон влучив у будівлю магазину у Солом’янському районі. У будівлі магазину виявили тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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