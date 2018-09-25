The Best-2018: Мессі вперше віддав голос за Роналду

Стало відомо за кого свої голоси віддали зірки світового футболу Ліонель Мессі та Криштіану Роналду.

24 вересня у Лондоні відбулася церемонія вручення нагород від ФІФА – The Best-2018.

Зірка каталонської Барселони на правах капітана збірної Аргентини мав можливість віддати голос за найкращого футболіста планети.

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Форвард блаугранас вперше віддав голос своєму найзапеклішому конкуренту – нападнику туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Мессі поставив португальця на третю сходинку. Перші дві позиції у рейтингу Лео були за Лукою Модрічем, який став лауреатом нагороди та Кіліаном Мбаппе.

А ось сам Роналду не включив Мессі у свій топ-3. Форвард Старої сеньйори на першу сходинку розмістив Рафаеля Варана, друге місце віддав Модрічу, а третє Антуану Грізманну.

Зазначимо, що вперше з 2008 року найкращим футболістом року за версією ФІФА не було визнано ані Мессі, ані Роналду.

Раніше УЄФА оголосив переможця у голосуванні за найкрасивіший гол 1-го туру Ліги чемпіонів.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com