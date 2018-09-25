PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / The Best-2018: Мессі вперше віддав голос за Роналду/

The Best-2018: Мессі вперше віддав голос за Роналду

Стало відомо за кого свої голоси віддали зірки світового футболу Ліонель Мессі та Криштіану Роналду.

24 вересня у Лондоні відбулася церемонія вручення нагород від ФІФА – The Best-2018.

Зірка каталонської Барселони на правах капітана збірної Аргентини мав можливість віддати голос за найкращого футболіста планети.

Читайте: Автор голу у ворота Евертона отримав премію Пушкаша

Форвард блаугранас вперше віддав голос своєму найзапеклішому конкуренту – нападнику туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Мессі поставив португальця на третю сходинку. Перші дві позиції у рейтингу Лео були за Лукою Модрічем, який став лауреатом нагороди та Кіліаном Мбаппе.

А ось сам Роналду не включив Мессі у свій топ-3. Форвард Старої сеньйори на першу сходинку розмістив Рафаеля Варана, друге місце віддав Модрічу, а третє Антуану Грізманну.

Зазначимо, що вперше з 2008 року найкращим футболістом року за версією ФІФА не було визнано ані Мессі, ані Роналду.

Раніше УЄФА оголосив переможця у голосуванні за найкрасивіший гол 1-го туру Ліги чемпіонів.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка