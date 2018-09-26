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Сльози Роналду: Криштіану встановив рекорд в Лізі чемпіонів

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду встановив унікальне “плаксиве” досягнення.

Форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду встановив сумнівне досягненням. 33-річний футболіст став першим в історії гравцем, який плакав в Лізі чемпіонів у складі трьох різних клубів.

Востаннє Роналду дав волю емоціям, коли вперше в кар’єрі отримав червону картку в матчі Ліги чемпіонів проти Валенсії.

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Головний арбітр зустрічі Фелікс Брих показав португальцю пряму червону картку на 29-й хвилині матчу після підказки помічника. Роналду був покараний за зіткнення із захисником господарів Джейсоном Мурільо.

Окрім Ювентуса Криштіану ридав у Реалі та Манчестер Юнайтед.

До речі, Мессі вперше віддав голос за Роналду The Best-2018.

Фото: Getty Images

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