Сльози Роналду: Криштіану встановив рекорд в Лізі чемпіонів

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду встановив унікальне “плаксиве” досягнення.
Форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду встановив сумнівне досягненням. 33-річний футболіст став першим в історії гравцем, який плакав в Лізі чемпіонів у складі трьох різних клубів.
Востаннє Роналду дав волю емоціям, коли вперше в кар’єрі отримав червону картку в матчі Ліги чемпіонів проти Валенсії.Читайте: Перший гол Роналду за Ювентус ФІФА назвала найкращого футболіста року Крауч: Роналду голяка біля дзеркала розповідав, що гарніший ніж Мессі
Головний арбітр зустрічі Фелікс Брих показав португальцю пряму червону картку на 29-й хвилині матчу після підказки помічника. Роналду був покараний за зіткнення із захисником господарів Джейсоном Мурільо.
Окрім Ювентуса Криштіану ридав у Реалі та Манчестер Юнайтед.
До речі, Мессі вперше віддав голос за Роналду The Best-2018.
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