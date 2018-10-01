Факти ICTV підбивають підсумки 10-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли десятий тур. Відкривали тур у Львові матчем Карпати — Шахтар, який завершився на користь підопічних Паулу Фонсеки з рахунком 1:6.

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А ось Динамо у неділю з двома вилученнями мінімально змогли обіграти Арсенал-Київ – 0:1. Натомість луганська Зоря розійшлася миром з ФК Львів, а полтавська Ворскла всуху обіграла Десну.

Карпати — Шахтар – 1:6

Голи: Швед 90+2 — Ракицький 13, Фернандо 26, Мораем 29, Марлос 35, 45+1, Матвієнко 79

Олімпік — Олександрія – 2:3

Голи: Кольцов 11, Політило 29 — Шастал 25, Банада 73, Грицук 89

Десна — Ворскла – 0:2

Голи: Кулач 4, Шарпар 62

Чорноморець — Маріуполь – 0:1

Голи: Вакула 69

Зоря — ФК Львів – 0:0

Арсенал-Київ — Динамо – 0:1

Голи: Дуелунд 35

Фото: ФК Зоря.