Київське Динамо у матчі другого туру Ліги Європи зустрічалося з чеським Яблонцем на виїзді.

Яблонець — Динамо – 2:2

Голи: Говорка, 33 Травнік, 81 — Циганков, 8 Гармаш, 15

Яблонець: Груби, Ганоушек, Лишка, Говорка, Голешов, Хюбшман, Йовович (Соболь, 90+2), Поважанец, Травнік, Масопуст, Храмоста (Ікауньєс, 78).

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч, Морозюк, Сидорчук, Буяльський (Шепелєв, 79), Циганков, Бесєдін, Гармаш.

Київське Динамо в матчі другого раунду Ліги Європи зустрічалося на виїзді з чеським Яблонцем. Гра пройшла на стадіоні Стршельніце і завершилася з нічийним рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрив Віктор Циганков вже на 8-й хвилині. Українець отримав пас від партнера в штрафній і пробив повз голкіпера. На 15-й хвилині Гармаш подвоїв рахунок у матчі ударом з-за меж штрафного.

Яблунцю вдалося пробити сітку воріт Бойко на 33-й хвилині зусиллями Говорки. А під кінець другого тайму і зовсім зрівняти рахунок. Травник отримав чудову передачу і перебуваючи один на один з голкіпером, холоднокровно відправив м’яч у сітку.

Більше голів у матчі команди не забивали.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи Яблонець — Динамо.

Фото: FK Jablonec.