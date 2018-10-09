PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Футболіст протримався 17 ходів у партії з чемпіоном світу з шахів, Білл Гейтс лише 9/

Футболіст протримався 17 ходів у партії з чемпіоном світу з шахів, Білл Гейтс лише 9

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд програв чинному чемпіону світу з шахів Магнусу Карлсену у товариському поєдинку.

Чинний чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен за 5 хвилин і 17 ходів переміг у товариській партії англійського захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомляє BBC.

— Коли знаходжу вільний час, завжди намагаюся зіграти партію в шахи. Хоча це можна вважати поразкою з рахунком 0:1, я буду тренуватися більше, і можливо, ми проведемо матч-реванш, – зізнався футболіст.

Товариський поєдинок пройшов в Манчестері 8 жовтня.

Читайте: Зірка Ліверпуля любить мити посуд та не планує з’їжджати від батьків

Раніше Карлсен всього за дев’ять ходів обіграв засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Одноклубники навіть прозвали Трента Мелвудським гросмейстером. Головним шаховим суперником Александера-Арнольда в Ліверпулі був ще один місцевий вихованець Бен Вудберн (нині виступає за Шеффілд Юнайтед). Під час виїзних матчів і зборів хлопці постійно сиділи в додатку шахів або навіть за реальною дошкою.

Раніше Факти ICTV писали. що гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Форвард Наполі став жертвою розбійного нападу після перемоги над Ліверпулем
Екс-голкіпер Ліверпуля зізнався у вбивстві десятків людей
Гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами
Де дивитися Ліверпуль — Челсі
Подружжя з ожирінням зруйнувало триповерховий будинок під час сексу
Ліверпуль — Саутгемптон, Шальке — Баварія: анонс та прогноз матчів
Старрідж щосили в’їхав голкіперу ПСЖ поміж ніг
Салах гнівно відреагував на гол Фірміно в ворота ПСЖ
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка