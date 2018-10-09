Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд програв чинному чемпіону світу з шахів Магнусу Карлсену у товариському поєдинку.

Чинний чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен за 5 хвилин і 17 ходів переміг у товариській партії англійського захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомляє BBC.

— Коли знаходжу вільний час, завжди намагаюся зіграти партію в шахи. Хоча це можна вважати поразкою з рахунком 0:1, я буду тренуватися більше, і можливо, ми проведемо матч-реванш, – зізнався футболіст.

Товариський поєдинок пройшов в Манчестері 8 жовтня.

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Раніше Карлсен всього за дев’ять ходів обіграв засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Одноклубники навіть прозвали Трента Мелвудським гросмейстером. Головним шаховим суперником Александера-Арнольда в Ліверпулі був ще один місцевий вихованець Бен Вудберн (нині виступає за Шеффілд Юнайтед). Під час виїзних матчів і зборів хлопці постійно сиділи в додатку шахів або навіть за реальною дошкою.

Раніше Факти ICTV писали. що гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами.