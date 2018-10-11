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Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу у Гонконзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру у китайському Гонконзі.

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно подолала стадію 1/8 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International.

Українка разгромила Нао Хібіно з Японії з рахунком 6:0, 6:3 і вийшла в чвертьфінал.

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Гра тривала 58 хвилин. За цей час Світоліна виконала 7 ейсів, зробила 5 брейків і допустила 2 невимушені помилки. На рахунку Хібіно жодної подачі на виліт, 1 з 2 реалізованих брейк-поінтів і 3 помилки при введенні м’яча в гру.

Для Світоліної ця перемога стала другою поспіль після серії з трьох поспіль поразок. У першому колі змагань українка обіграла австралійку Прісциллу Хон.

Наступною суперницею українки стане китаянка Ван Цян.

Раніше Світоліна розгромно програла на старті турніру в Ухані.

Фото: Jimmie48

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