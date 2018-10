П’ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно подолала стадію 1/8 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International.

Українка разгромила Нао Хібіно з Японії з рахунком 6:0, 6:3 і вийшла в чвертьфінал.

Гра тривала 58 хвилин. За цей час Світоліна виконала 7 ейсів, зробила 5 брейків і допустила 2 невимушені помилки. На рахунку Хібіно жодної подачі на виліт, 1 з 2 реалізованих брейк-поінтів і 3 помилки при введенні м’яча в гру.

.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!

Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53

— WTA (@WTA) 11 октября 2018 г.