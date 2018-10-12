Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA.
У Гонконзі завершився перший матч 1/4 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International, в якому українка Даяна Ястремська зустрічалася з Крістіною Кучовою зі Словаччини.
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Матч завершився з рахунком 7:6, 6:2 на користь українки. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.
У півфіналі Ястремська, яка посідає 102 сходинку у рейтингу WTA, зіграє з китаянкою Шуай Чжан (40).
Раніше Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу у Гонконзі.
Фото: Jimmie48.
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