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Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA.

У Гонконзі завершився перший матч 1/4 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International, в якому українка Даяна Ястремська зустрічалася з Крістіною Кучовою зі Словаччини.

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Матч завершився з рахунком 7:6, 6:2 на користь українки. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.

У півфіналі Ястремська, яка посідає 102 сходинку у рейтингу WTA, зіграє з китаянкою Шуай Чжан (40).

Раніше Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу у Гонконзі.

ФотоJimmie48.

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