Федерація футболу України (ФФУ) вивела зі свого бюджету понад $1 млн через офшор в ОАЕ під час закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучних полів.

За даними журналістів програми Схеми, ФФУ вивела зі свого бюджету понад $1 млн через офшор в ОАЕ під час закупівлі обладнання для заводу з виробництва штучних полів.

За інформацією, президент ФФУ та нардеп від БПП Андрій Павелко особисто літав у країну Перської затоки, де зареєстрована фірма-прокладка. Там він зустрічався з її номінальним директором.

Є підозра, що в корупційній схемі також міг бути замішаний генеральний директор федерації футболу Юрій Запісоцький.

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Нагадаємо, перший в Україні вітчизняний завод із виробництва високотехнологічного штучного покриття для мультиспортивних майданчиків і професійних футбольних полів відкрили в Бориспільському районі 30 вересня.

За даними ФФУ, масштабний проект реалізували без залучення бюджетних коштів і в максимально стислі терміни.

Фото: Sergey Yaroshevskiy/Dreamstime