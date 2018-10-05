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Лише після матчу Україна – Марс! ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією

Федерація футболу України відреагувала на пропозицію організації Sport for all провести товариський матч між Україною та Росією.

У Федерації футболу України відреагували на ідею провести товариський матч команд України і Росії.

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Відповідний коментар в іронічній формі з’явився на офіційній сторінці ФФУ у Facebook.

— Товариський матч Україна – Росія найближчим часом? Так, але за нинішніх умов лише після матчу збірна України – збірна планети Марс! Анонс поєдинку Україна – країна-агресор за ініціативи організації Sport for all поширило чимало українських та ще більше російських ЗМІ. Це справді було смішно, – йдеться у коментарі ФФУ.

До посту також було додано гол Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова в епічному матчі Росія – Україна у 1999 році на стадіоні Лужники в Москві – для підняття настрою.

Нагадаємо, Україна мінімально перемогла Словаччину у другому матчі Ліги націй.

Фото: ФФУ.

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