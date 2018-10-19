Федерация футбола Украины (ФФУ) вывела из своего бюджета более $1 млн через оффшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов программы Схемы, ФФУ вывела из своего бюджета более $1 млн через оффшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

По информации, президент ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

Есть подозрение, что в коррупционной схеме также мог быть замешан генеральный директор федерации футбола Юрий Записоцкий.

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Напомним, первый в Украине отечественный завод по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей открыли в Бориспольском районе 30 сентября.

По данным ФФУ, масштабный проект реализовали без привлечения бюджетных средств и в максимально сжатые сроки.

Фото: Sergey Yaroshevskiy/Dreamstime