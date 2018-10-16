Сьогодні, 16 жовтня, пішов з життя видатний український футболіст та тренер Олег Базилевич.

У вівторок в Києві помер легендарний футболіст і тренер київського Динамо Олег Базилевич. Йому було 80 років.

Футбольний фахівець помер біля 15:00 після тривалої хвороби.

Олег Базилевич народився в Києві 6 липня 1938 року. З 1957-го по 1965 рік виступав у київському Динамо на позиції нападника і забив 53 голи в матчах чемпіонату СРСР. Також грав за Чорноморець і Шахтар.

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У 1974-му він став біля витоків нового Динамо, розділивши обов’язки головного тренера з Валерієм Лобановським. У 1975-му Динамо під керівництвом дуету Лобановський – Базилевич виграло Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

Після роботи з київським клубом Базилевич працював у Шахтарі, Динамо Мінськ, Пахтакор, ЦСКА, Зоря Ворошиловград, олімпійська збірна Кувейту та інших. З 1992-го по 1994 роки Базилевич очолював національну збірну України.

Нагадаємо, на початку жовтня помер баскетболіст Григорій Хижняк.