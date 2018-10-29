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Результати та відео матчів 13-го туру УПЛ

Факти ICTV підбивають підсумки 13-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли тринадцятий тур. Відкривали тур у Чернігові матчем Десна — Маріуполь, у якому господарі впевнено обіграли свого опонента.

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Київське Динамо сенсаційно на НСК Олімпійський поступилося ФК Львів, а ось донецький Шахтар на виїзді розгромив київський Арсенал.

Десна — Маріуполь – 2:0

Голи: Безбородько, 5, 47

Зоря — Олександрія – 0:0

Арсенал-Київ — Шахтар – 0:3

Голи: Алан Патрік, 45 Болбат, 55 Коваленко, 63

Чорноморець — Карпати – 0:5

Голи: Швед, 2 Понде, 48 Мякушко, 79, 90+5 Гуцуляк, 90+7

Динамо Київ — ФК Львів – 0:1

Голи: Тейлор, 21

Ворскла — Олімпік – 2:1

Голи: Снурніцин, 44 (ав.), Кулач, 67 — Політило, 16

До речі, український клуб може розмістити фото Зіброва та Винника на своїй формі.

Фото: FC Karpaty Lviv.

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