Факти ICTV підбивають підсумки 13-го туру української Прем’єр-ліги.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли тринадцятий тур. Відкривали тур у Чернігові матчем Десна — Маріуполь, у якому господарі впевнено обіграли свого опонента.
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Київське Динамо сенсаційно на НСК Олімпійський поступилося ФК Львів, а ось донецький Шахтар на виїзді розгромив київський Арсенал.
Десна — Маріуполь – 2:0
Голи: Безбородько, 5, 47
Зоря — Олександрія – 0:0
Арсенал-Київ — Шахтар – 0:3
Голи: Алан Патрік, 45 Болбат, 55 Коваленко, 63
Чорноморець — Карпати – 0:5
Голи: Швед, 2 Понде, 48 Мякушко, 79, 90+5 Гуцуляк, 90+7
Динамо Київ — ФК Львів – 0:1
Голи: Тейлор, 21
Ворскла — Олімпік – 2:1
Голи: Снурніцин, 44 (ав.), Кулач, 67 — Політило, 16
До речі, український клуб може розмістити фото Зіброва та Винника на своїй формі.
Фото: FC Karpaty Lviv.