Факты ICTV подводят итоги 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли тринадцатый тур. Открывали тур в Чернигове матчем Десна — Мариуполь, в котором хозяева уверенно обыграли своего оппонента.
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Киевское Динамо сенсационно на НСК Олимпийский уступило ФК Львов, а вот донецкий Шахтер на выезде разгромил киевский Арсенал.
Десна — Мариуполь – 2:0
Голы: Безбородко, 5, 47
Заря — Александрия – 0:0
Арсенал-Киев — Шахтер – 0:3
Голы: Алан Патрик, 45 Болбат, 55 Коваленко, 63
Черноморец – Карпаты – 0: 5
Голы: Швед, 2 Понде, 48 Мякушко, 79, 90+5 Гуцуляк, 90+7
Динамо Киев — ФК Львов – 0:1
Голы: Тейлор, 21
Ворскла — Олимпик – 2:1
Голы: Снурницин, 44 (а в.), Кулач, 67 – Политыло, 16
Кстати, украинский клуб может разместить фото Зиброва и Винника на своей форме.
Фото: FC Karpaty Lviv.