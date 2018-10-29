Факты ICTV подводят итоги 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли тринадцатый тур. Открывали тур в Чернигове матчем Десна — Мариуполь, в котором хозяева уверенно обыграли своего оппонента.

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Киевское Динамо сенсационно на НСК Олимпийский уступило ФК Львов, а вот донецкий Шахтер на выезде разгромил киевский Арсенал.

Десна — Мариуполь – 2:0

Голы: Безбородко, 5, 47

Заря — Александрия – 0:0

Арсенал-Киев — Шахтер – 0:3

Голы: Алан Патрик, 45 Болбат, 55 Коваленко, 63

Черноморец – Карпаты – 0: 5

Голы: Швед, 2 Понде, 48 Мякушко, 79, 90+5 Гуцуляк, 90+7

Динамо Киев — ФК Львов – 0:1

Голы: Тейлор, 21

Ворскла — Олимпик – 2:1

Голы: Снурницин, 44 (а в.), Кулач, 67 – Политыло, 16

Кстати, украинский клуб может разместить фото Зиброва и Винника на своей форме.

Фото: FC Karpaty Lviv.