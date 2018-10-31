Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус відреагував на слухи про його повернення в Ліверпуль.

Голкіпер турецького Бешикташу Лоріс Каріус, якого клуб орендував влітку в англійського Ліверпуля, відреагував у своєму Instagram на чутки про дострокове повернення в стан мерсисайдців.

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Німецький голкіпер опублікував своє фото у сторіз, супроводивши його підписом

— Спочатку каву, потім нісенітниця від ЗМІ.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що турецький клуб незадоволений ігровою формою футболіста і має намір достроково повернути його в Ліверпуль. Однак, за умовами орендної угоди Каріус не може повернутися до червоних раніше 2020 року.

У нинішньому сезоні турецької Суперліги 25-річний воротар взяв участь в семи матчах, в яких пропустив вісім м’ячів.

Фото: lorisk21.