Турецький Бешикташ хоче повернути голкіпера Лоріса Каріуса назад у Ліверпуль.

Керівництво турецького Бешикташа не в захваті від гри голкіпера Лоріса Каріуса, якого клуб орендував влітку у Ліверпуля.

Про це повідомляє видання talkSPORT.

За інформацією джерела, турки хочуть обміняти Каріуса на іншого гравця мерсисайдців бельгійського форварда Дівока Орігі.

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Справи Каріуса у стані чорних орлів настільки погані, що німецький воротар на Туманний Альбіон може повернутися вже в січні.

В поточному сезоні турецької Суперліги голкіпер провів 6 матчів, у яких пропустив 7 м’ячів.

Нагадаємо, Лоріс на правах оренди перейшов з табору червоних до Бешикташа влітку та підписав угоду з турецькою командою на 2 роки з опцією подальшого викупу. Популярність футболісту принесли дві його грубі помилки у фіналі Ліги чемпіонів 2018, які вартували мерсисайдцям трофею турніру.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.