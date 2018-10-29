Турецький Бешикташ хоче повернути голкіпера Лоріса Каріуса назад у Ліверпуль.
Керівництво турецького Бешикташа не в захваті від гри голкіпера Лоріса Каріуса, якого клуб орендував влітку у Ліверпуля.
Про це повідомляє видання talkSPORT.
За інформацією джерела, турки хочуть обміняти Каріуса на іншого гравця мерсисайдців бельгійського форварда Дівока Орігі.
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Справи Каріуса у стані чорних орлів настільки погані, що німецький воротар на Туманний Альбіон може повернутися вже в січні.
В поточному сезоні турецької Суперліги голкіпер провів 6 матчів, у яких пропустив 7 м’ячів.
Нагадаємо, Лоріс на правах оренди перейшов з табору червоних до Бешикташа влітку та підписав угоду з турецькою командою на 2 роки з опцією подальшого викупу. Популярність футболісту принесли дві його грубі помилки у фіналі Ліги чемпіонів 2018, які вартували мерсисайдцям трофею турніру.
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.