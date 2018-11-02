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Визначилися усі пари 1/4 фіналу Кубка України

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу кубка України з футболу.

За результатами матчів 1/8 фіналу участь у турнірі продовжують 6 команд Прем’єр-ліги та 2 Першої ліги.

Читайте: Україна претендує на проведення Суперкубку УЄФА 2021

Згідно з регламентом, пари визначив сліпий жереб (без сіяних/несіяних). Команди з нижчого дивізіону суперників прийматимуть вдома.

Результати жеребкування:

  • Інгулець — Карпати
  • Дніпро-1 — Ворскла
  • Шахтер — Динамо
  • Львів — Зоря

Дата проведення 1/4 фіналу — 3 квітня 2019 року.

До речі, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Фулгем у Кубку ліги.

Фото: facebook.com/uanationalcup

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