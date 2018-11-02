Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу кубка України з футболу.
За результатами матчів 1/8 фіналу участь у турнірі продовжують 6 команд Прем’єр-ліги та 2 Першої ліги.
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Згідно з регламентом, пари визначив сліпий жереб (без сіяних/несіяних). Команди з нижчого дивізіону суперників прийматимуть вдома.
Результати жеребкування:
- Інгулець — Карпати
- Дніпро-1 — Ворскла
- Шахтер — Динамо
- Львів — Зоря
Дата проведення 1/4 фіналу — 3 квітня 2019 року.
До речі, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Фулгем у Кубку ліги.
Фото: facebook.com/uanationalcup
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