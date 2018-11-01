Стадіон ОСК Металіст в Харкові може прийняти Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Стадіон ОСК Металіст потрапив в число претендентів на проведення Суперкубку УЄФА 2021 року.

Конкуренцію Харкову можуть скласти такі міста, як Белфаст (арена Віндзор Парк, Північна Ірландія), Мінськ (стадіон Динамо, Білорусь) і Гельсінкі (стадіон Олімпійський, Фінляндія).

На фінал Ліги чемпіонів-2021 претендують Санкт-Петербург і Мюнхен.

На проведення фіналу Ліги Європи-2021 подали заявки Відень (стадіон Ернста Хаппеля, Австрія), Тбілісі (стадіон Бориса Пайчадзе, Грузія) і Севілья (стадіон не вказано, Іспанія).

На проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2021 подали заявки Прага (стадіон Еден, Чехія) і Гетерборг (Гамла Уллеві, Швеція).

Остаточні заявки претенденти повинні надати Союзу європейських футбольних асоціацій до 15-го лютого 2019 року, а переможці будуть відомі в травні-червні 2021 року.

Раніше УЄФА анонсувала систему VAR в Лізі чемпіонів.

Фото: Nataliia Dvukhimenna | Dreamstime.com.