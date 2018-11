У другому півфінальному матчі Кубку Лібертадорес 2018 аргентинський клуб Бока Хуніорс зіграв внічию з бразильським Палмейрасом — 2:2 і за сумою двох зустрічей (4:2) вийшов у фінал турніру.

У фіналі генуезці зіграють з іншою аргентинською командою — Рівер Плейт, яка обіграла у півфіналі бразильський Греміо (2:2) за правилом виїздного голу.

По ходу матчу аргентинці програвали 0:1, але на 82-й хвилині колумбійський форвард гостей Рафаель Борре зрівняв рахунок. На 85-й хвилині арбітр матчу поставив пенальті в ворота Греміо за гру рукою в своїй штрафній бразильського захисника Брессана. Дане рішення суддя ухвалив після перегляду відеоповтору.

Late VAR penalty decision

Players confront the officials

14 minutes of stoppage time

Military police forced to step in

Things got seriously heated at the end of Gremio vs River Plate pic.twitter.com/yv4yXVvW0T

— ESPN UK (@ESPNUK) 31 октября 2018 г.