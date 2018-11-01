Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії зійдуться у фіналі Кубку Лібертадорес 2018.

У другому півфінальному матчі Кубку Лібертадорес 2018 аргентинський клуб Бока Хуніорс зіграв внічию з бразильським Палмейрасом — 2:2 і за сумою двох зустрічей (4:2) вийшов у фінал турніру.

У фіналі генуезці зіграють з іншою аргентинською командою — Рівер Плейт, яка обіграла у півфіналі бразильський Греміо (2:2) за правилом виїздного голу.

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По ходу матчу аргентинці програвали 0:1, але на 82-й хвилині колумбійський форвард гостей Рафаель Борре зрівняв рахунок. На 85-й хвилині арбітр матчу поставив пенальті в ворота Греміо за гру рукою в своїй штрафній бразильського захисника Брессана. Дане рішення суддя ухвалив після перегляду відеоповтору.

Late VAR penalty decision

Players confront the officials

14 minutes of stoppage time

Military police forced to step in Things got seriously heated at the end of Gremio vs River Plate pic.twitter.com/yv4yXVvW0T — ESPN UK (@ESPNUK) 31 октября 2018 г.

Ці клуби ніколи не зустрічалися один з одним у фіналі турніру, хоч є запеклими ворогами в аргентинському чемпіонаті і представляють одне місто — Буенос-Айрес. Також Бока Хуніорс та Рівер Плейт є найпопулярнішими клубами в Аргентині.

Нерідко в місті відбуваються зіткнення між уболівальниками клубів.

Матчі відбудуться 7 і 28 листопада. Для Боки це буде 11-й фінал американського Кубка, а для Рівера – шостий.

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально обіграв Тоттенгем на Вемблі в рамках 10-го туру АПЛ.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images.