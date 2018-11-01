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Не на життя, а на смерть: у фіналі Кубку Лібертадорес зійдуться Бока Хуніорс та Рівер Плейт

Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії зійдуться у фіналі Кубку Лібертадорес 2018.

У другому півфінальному матчі Кубку Лібертадорес 2018 аргентинський клуб Бока Хуніорс зіграв внічию з бразильським Палмейрасом — 2:2 і за сумою двох зустрічей (4:2) вийшов у фінал турніру.

У фіналі генуезці зіграють з іншою аргентинською командою — Рівер Плейт, яка обіграла у півфіналі бразильський Греміо (2:2) за правилом виїздного голу.

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По ходу матчу аргентинці програвали 0:1, але на 82-й хвилині колумбійський форвард гостей Рафаель Борре зрівняв рахунок. На 85-й хвилині арбітр матчу поставив пенальті в ворота Греміо за гру рукою в своїй штрафній бразильського захисника Брессана. Дане рішення суддя ухвалив після перегляду відеоповтору.

Ці клуби ніколи не зустрічалися один з одним у фіналі турніру, хоч є запеклими ворогами в аргентинському чемпіонаті і представляють одне місто — Буенос-Айрес. Також Бока Хуніорс та Рівер Плейт є найпопулярнішими клубами в Аргентині.

Нерідко в місті відбуваються зіткнення між уболівальниками клубів.

Матчі відбудуться 7 і 28 листопада. Для Боки це буде 11-й фінал американського Кубка, а для Рівера – шостий.

Нагадаємо, Манчестер Сіті мінімально обіграв Тоттенгем на Вемблі в рамках 10-го туру АПЛ.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images.

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