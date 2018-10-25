Збірна України з футболу продовжує підніматися у рейтингу ФІФА.

У четвер, 25 жовтня, оновився рейтинг ФІФА найкращих національних збірних світу.

Національна збірна України в жовтні провела два поєдинки – зіграла внічию з Італією в товариському матчі та обіграла Чехію в рамках Ліги націй. Завдяки цьому команда Андрія Шевченка піднялася на два рядки в рейтингу ФІФА і тепер займає 27-у позицію.

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Також змінився і лідер рейтингу. У попередній версії збірні Бельгії та Франції мали однакову кількість очок, однак за підсумками жовтневих матчів бельгійці випередили чинних чемпіонів світу. На третій сходинці залишилися Бразилія. Хорвати – 4-ті, а Англія змістила з 5-го місця Уругвай.









Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА на 2 позиції / 5 фотографий

Нагадаємо, юнацька збірна України розгромила Словаччину і пробилася до еліт-раунду Євро-2019.

Фото: National Football Team Of Ukraine.