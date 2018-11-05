Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив склад команди на матчі проти Туреччини та Словаччини.

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив склад на найближчі матчі команди проти Словаччини у Лізі націй та контрольного матчу з Туреччиною.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

До 9-ти гравців, які виступають в іноземних чемпіонах додалися футболісти з УПЛ.

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Вперше виклик до збірної отримав 19-річний динамівець Віталій Миколенко. Шанс дебютувати за синьо-жовтих можуть отримати Мар’ян Швед та Андрій Борячук, які потрапили до резервного списку.

Повний список гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва — Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі — Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Резервний список: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо), Владислав Кулач (Ворскла), Андрій Борячук (Маріуполь), Мар’ян Швед (Карпати).

Нагадаємо, донецький Шахтар у доданий час вирвав перемогу в Динамо в 14-му турі УПЛ.

Фото: ФФУ.