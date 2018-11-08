Чинний президент УЄФА Александер Чеферін став єдиним претендентом на посаду очільника УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив єдиного кандидата на пост очільника організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Чинний президент УЄФА Александер Чеферін виявився єдиним, хто висунув свою кандидатуру до встановленого терміну 7 листопада.

Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого у Римі на черговому конгресі.

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Нагадаємо, Чеферіна було обрано сьомим президентом УЄФА у 2016 році. За його кандидатуру віддали 42 голоси з 55 можливих.

Попередній глава організації Мішель Платіні покинув свій пост у зв’язку з відстороненням від футболу за отримання незаконого платежу від Зеппа Блаттера у розмірі £1,6 млн у 2011 році.

Нагадаємо, Україна претендує на проведення Суперкубку УЄФА 2021 року.

Фото: Stef22 | Dreamstime.com.