Действующий президент УЕФА Александер Чеферин стал единственным претендентом на пост главы УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил единственного кандидата на пост главы организации.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин оказался единственным, кто выдвинул свою кандидатуру до установленного срока 7 ноября.

Выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля в Риме на очередном конгрессе.

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Напомним, Чеферин был избран седьмым президентом УЕФА в 2016 году. За его кандидатуру отдали 42 голоса из 55 возможных.

Предыдущий глава организации Мишель Платини покинул свой пост в связи с отстранением от футбола за получение незаконное платежа от Зеппа Блаттера в размере £1,6 млн в 2011 году.

Напомним, Украина претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года.

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