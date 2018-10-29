На Гран-прі Мексики Льюїс Хемільтон фінішував лише четвертим, але цього йому вистачило, щоб стати переможцем сезону.

За два етапи до фінішу Льюїс Хемілтон став чемпіоном світу 2018 року. На Гран-прі Мексики британець фінішував 4-м і цього йому вистачило, щоб випередити в загальному заліку Себастьяна Феттеля з Ferrari.

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Це п’ятий чемпіонський титул Хемілтона в кар’єрі.

What a moment in Mexico @LewisHamilton crosses the line to become only the third five-time world champion in #F1 history #MexicoGP pic.twitter.com/PLHmYHhk2H — Formula 1 (@F1) 29 октября 2018 г.

Переможцем етапу став пілот команди Red Bull Racing голландець Макс Ферстаппен. Слідом за Ферстаппеном фінішував Феттель, третє місце у Кімі Райкконена з Ferrari.

Формула 1. Гран-прі Мексики

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +17.316

3. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) +49.914

4. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +78.738

5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) + 1 коло

6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2 кола

7. Шарль Леклер (Sauber) +2 кола

8. Стоффель Вандорн (McLaren) +2 кола

9. Маркус Ерікссон (Sauber) +2 кола

10. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) +2 кола

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Хемілтон 358 1. Mercedes AMG F1 585 2. Себастьян Феттель 294 2. Scuderia Ferrari 530 3. Кімі Райкконен 236 3. Red Bull Racing 362 4. Валттері Боттас 227 4. Renault Sport F1 114 5. Макс Ферстаппен 216 5. Haas 84 6. Даніель Ріккардо 146 6. McLaren 62 7. Ніко Хюлькенберг 69 7. Racing Point Force India 47 8. Серхіо Перес 57 8. Sauber 36 9. Кевін Магнуссен 53 9. Scuderia Toro Rosso 33 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Гонщикам залишилося пройти 2 етапи Формули-1 в цьому сезоні: Бразилія (11 листопада) і ОАЕ (25 листопада).

Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.

Фото: Clive Mason/Getty Images.