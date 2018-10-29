На Гран-прі Мексики Льюїс Хемільтон фінішував лише четвертим, але цього йому вистачило, щоб стати переможцем сезону.
За два етапи до фінішу Льюїс Хемілтон став чемпіоном світу 2018 року. На Гран-прі Мексики британець фінішував 4-м і цього йому вистачило, щоб випередити в загальному заліку Себастьяна Феттеля з Ferrari.
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Це п’ятий чемпіонський титул Хемілтона в кар’єрі.
What a moment in Mexico @LewisHamilton crosses the line to become only the third five-time world champion in #F1 history #MexicoGP pic.twitter.com/PLHmYHhk2H
— Formula 1 (@F1) 29 октября 2018 г.
Переможцем етапу став пілот команди Red Bull Racing голландець Макс Ферстаппен. Слідом за Ферстаппеном фінішував Феттель, третє місце у Кімі Райкконена з Ferrari.
Формула 1. Гран-прі Мексики
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
- 2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +17.316
- 3. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) +49.914
- 4. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +78.738
- 5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) + 1 коло
- 6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2 кола
- 7. Шарль Леклер (Sauber) +2 кола
- 8. Стоффель Вандорн (McLaren) +2 кола
- 9. Маркус Ерікссон (Sauber) +2 кола
- 10. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) +2 кола
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Хемілтон
|358
|1.
|Mercedes AMG F1
|585
|2.
|Себастьян Феттель
|294
|2.
|Scuderia Ferrari
|530
|3.
|Кімі Райкконен
|236
|3.
|Red Bull Racing
|362
|4.
|Валттері Боттас
|227
|4.
|Renault Sport F1
|114
|5.
|Макс Ферстаппен
|216
|5.
|Haas
|84
|6.
|Даніель Ріккардо
|146
|6.
|McLaren
|62
|7.
|Ніко Хюлькенберг
|69
|7.
|Racing Point Force India
|47
|8.
|Серхіо Перес
|57
|8.
|Sauber
|36
|9.
|Кевін Магнуссен
|53
|9.
|Scuderia Toro Rosso
|33
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Гонщикам залишилося пройти 2 етапи Формули-1 в цьому сезоні: Бразилія (11 листопада) і ОАЕ (25 листопада).
Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.
Фото: Clive Mason/Getty Images.