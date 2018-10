За два етапи до фінішу Льюїс Хемілтон став чемпіоном світу 2018 року. На Гран-прі Мексики британець фінішував 4-м і цього йому вистачило, щоб випередити в загальному заліку Себастьяна Феттеля з Ferrari.

Це п’ятий чемпіонський титул Хемілтона в кар’єрі.

What a moment in Mexico @LewisHamilton crosses the line to become only the third five-time world champion in #F1 history #MexicoGP pic.twitter.com/PLHmYHhk2H

— Formula 1 (@F1) 29 октября 2018 г.