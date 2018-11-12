Український боксер Олександр Усик після захисту своїх поясів у поєдинку з британцем Тоні Белью пробився до трійки найкращих боксерів світу.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик увійшов до трійки найкращих боксерів світу за рейтингом видання BoxRec.

Посісти третю сходинку Усику дозволила перемога над британцем Тоні Белью на Манчестер Арені у Великій Британії. Звитяга над Белью принесла у копілку Усика 135 рейтингових очок.

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Першу сходинку рейтингу посідає Теренс Кроуфорд, на другому місці мексиканець Сауль Альварес, замикає трійку Олександр Усик.

Цікаво, що на п’ятій позиції розташувався ще один український боксер Василь Ломаченко.

Топ-10 найкращих боксерів світу за рейтингом BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очок

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Олександр Усик (Україна) – 825

4. Геннадій Головкін (Казахстан) – 814

5. Василь Ломаченко (Україна) – 808

6. Луїс Нері (Мексика) – 792

7. Срісакет Рунгвісаі (Таїланд) – 752

8. Мігель Берчельт (Мексика) – 730

9. Ентоні Джошуа (Великобританія) – 682

10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672

Нагадаємо, британський боксер Тоні Белью оголосив про завершення кар’єри.

Фото: K2 Promotions.