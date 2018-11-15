Український боксер Сергій Дерев’янченко до топ-10 оновленого рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Український боксер Сергій Дерев’янченко (21-1, 10 КО), який виступає у середній ваговій категорії, увійшов до топ-10 оновленого рейтингу WBC.

Про це повідомляє сайт Boxing Scene.

Згідно рейтингу українець розташувався на десятій сходинці.

А ось інший український боксер Євген Хитров (18-2, 29 КО) покинув топ-15 найкращих боксерів за рейтингом WBC.

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Перше місце у рейтингу за Геннадієм Головкіним, на другій сходинці британець Мартін Мюррей, замикає трійку канадський боксер Давид Лем’є.

Нагадаємо, в крайньому поєдинку Дерев’янченко зазнав першої поразки в кар’єрі, поступившись за очками американцю Даніелю Джейкобсу. Це був бій за вакантний пояс IBF.

Раніше британський боксер Тоні Беллью оголосив про завершення кар’єри після поразки від Олександра Усика.

Фото: Al Bello/Getty Images.