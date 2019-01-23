Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем придбав 10 відсотків акцій клубу Салфорд Сіті.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем став співвласником клубу п’ятого дивізіону Англії Салфорд Сіті.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Бекхем придбав 10% акцій Салфорд Сіті, які належали сінгапурському мільярдеру та власнику Валенсії Пітеру Ліму.

— Я дуже пишаюся, що приєднався до Пітера Ліми і хлопців з Класу-92 та став власником Салфорд Сіті. Мої перші роки в Манчестері пройшли в Салфорді. Я, – сказав Бекхем.

Цікаво, що у 2014 році 50% цього ж клубу купили п’ятеро колишніх футболістів МЮ — Пол Скоулз, Райян Гіггз, Філ Невілл та Нікі Батт. Таким чином колишні гравці червоних дияволів у сумі володіють контрольним пакетом акцій клубу.

Salford City are delighted to announce that David Beckham has acquired shares in the club, subject to FA approval. #WeAreSalford pic.twitter.com/yA4ypdIPo5 — Salford City FC (@SalfordCityFC) 23 января 2019 г.

Солфорд Сіті виступає у п’ятому англійському дивізіоні. Після 30 турів чемпіонату клуб посідає третю сходинку у таблиці.

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Нагадаємо, у січні минулого року Бекхем представив свій футбольний клуб Futbol Miami.

Фото: Featureflash | Dreamstime.com.