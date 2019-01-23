PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Девід Бекхем став співвласником англійського клубу/

Девід Бекхем став співвласником англійського клубу

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем придбав 10 відсотків акцій клубу Салфорд Сіті.

Дэвид Бекхэм

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем став співвласником клубу п’ятого дивізіону Англії Салфорд Сіті.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Бекхем придбав 10% акцій Салфорд Сіті, які належали сінгапурському мільярдеру та власнику Валенсії Пітеру Ліму.

— Я дуже пишаюся, що приєднався до Пітера Ліми і хлопців з Класу-92 та став власником Салфорд Сіті. Мої перші роки в Манчестері пройшли в Салфорді. Я, – сказав Бекхем.

Цікаво, що у 2014 році 50% цього ж клубу купили п’ятеро колишніх футболістів МЮ — Пол Скоулз, Райян Гіггз, Філ Невілл та Нікі Батт. Таким чином колишні гравці червоних дияволів у сумі володіють контрольним пакетом акцій клубу.

Солфорд Сіті виступає у п’ятому англійському дивізіоні. Після 30 турів чемпіонату клуб посідає третю сходинку у таблиці.

Читайте: Бекхем вразив Зідана точним ударом

Нагадаємо, у січні минулого року Бекхем представив свій футбольний клуб Futbol Miami.

ФотоFeatureflash | Dreamstime.com.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це було весело. Усейн Болт йде з футболу
Гол чи не гол? У Мексиці арбітр 8 хвилин дивився відеоповтор
У Болівії автобус з футбольною командою впав з обриву
Як виглядає офіційний м’яч плей-офф Ліги чемпіонів
Ювентус завоював Суперкубок Італії – огляд матчу
На неї підписані Неймар і Роналду! 7-річна дівчинка вражає фінтами і технікою
Моурінью працевлаштувався після звільнення з МЮ
П’яний і в компанії друга: відомий футболіст займався рукоблудством на вулиці
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка