Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем став співвласником клубу п’ятого дивізіону Англії Салфорд Сіті.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Бекхем придбав 10% акцій Салфорд Сіті, які належали сінгапурському мільярдеру та власнику Валенсії Пітеру Ліму.

Цікаво, що у 2014 році 50% цього ж клубу купили п’ятеро колишніх футболістів МЮ — Пол Скоулз, Райян Гіггз, Філ Невілл та Нікі Батт. Таким чином колишні гравці червоних дияволів у сумі володіють контрольним пакетом акцій клубу.

Salford City are delighted to announce that David Beckham has acquired shares in the club, subject to FA approval. #WeAreSalford pic.twitter.com/yA4ypdIPo5

— Salford City FC (@SalfordCityFC) 23 января 2019 г.