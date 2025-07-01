Погода у липні 2025: чи чекати на аномальну спеку в Україні

У найближчі три доби, до завершення червня, в Україні прогнозується різноманітна погода: дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, пориви вітру.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Дощі змінить сонце

У суботу, 28 червня, атмосферний фронт із північного заходу принесе короткочасні дощі різної інтенсивності. Найбільше їх очікується на Лівобережжі вдень, особливо на сході й на південному сході країни.

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– Відчуття дискомфорту в денні години додаватиме північно-західний вітер, який посилюватиметься до 15-18 метрів за секунду, його прогнозуємо у західних – Житомирській і Вінницькій – областях, – розповіла Наталка Птуха.

У неділю дощів відчутно поменшає, але вітер із північного заходу залишиться.

– А ось 30 червня ми будемо вже в полі підвищеного тиску, тож розраховуємо на комфортнішу погоду, без опадів, лише на сході країни можуть бути невеликі дощі. І надалі погоду більшості областей визначатиме вже поле підвищеного атмосферного тиску, тому з наступного тижня очікуємо припинення опадів, більше сонячних днів і підвищення температури, – наголосила синоптикиня.

За її словами, початок тижня, із 30 червня, буде помірно теплим, а у другій половині тижня навіть подекуди спекотно.

Ночі ще можуть бути прохолодними через відсутність хмарності – в межах +10-16 °C 1 та 2 липня, а вдень +21-27 °C. На Півдні, Закарпатті та Прикарпатті прогнозується +27-33 °C.

– З третього липня в цих регіонах – Південь, Закарпаття і Прикарпаття – прогнозується від +30 °C до +34 °C. Це максимум, на який ми розраховуємо до 7 липня. Тож липень приходить до нас з антициклоном, сонячною спокійною погодою і з високими значеннями температури, – зауважує синоптикиня.

Спека у липні

Наталка Птуха наголошує, що липень, з огляду на його кліматичну характеристику, завжди є найспекотнішим місяцем. Температурні рекорди важко прогнозувати, проте є сподівання, що початок липня буде без рекордів.

За словами синоптикині, температура повітря у липні для Півдня, Закарпаття і Прикарпаття у діапазоні +30-34 °C є досить типовою. А сильна спека починається від +35 °C.

Прогноз погоди в Україні на 28 червня

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 28 червня, в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі. Вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть грози. А на сході та південному сході країни місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Вночі у східних, а вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях пориви 15-18 м/с.

Температура вночі +13-18 °C, вдень +19-24 °C, на півдні та сході – до +28 °C.

Прогноз погоди на 29 червня

У неділю очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликі короткочасні дощі, місцями грози; вночі на Правобережжі, вдень у більшості центральних, Житомирській та Київській областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, більшості центральних і південних областей місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі +11-16 °C, вдень +21-26 °C.

Погода на 30 червня

У понеділок, 30 червня, в Україні без опадів, лише на сході країни прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +11-16 °C, вдень +21-26 °C, на півдні країни та Закарпатті місцями до +30 °C.

Прогноз погоди на 1-2 липня

Перші дні липня будуть без опадів. Лише вдень 1 липня у північно-східній частині країни місцями очікується невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі +10-16 °C, на узбережжі морів до +19 °C; вдень +21-27 °C. У південних регіонах України, на Закарпатті, а також 2 липня у західних областях температура прогнозується +27-33 °C.

Консультативний прогноз на 3-7 липня

Упродовж цих днів в Україні переважно без опадів. 5 липня у західних і північних областях, а також 7 липня по всій території країни – місцями короткочасні дощі та грози.

Температура вночі +14-21°C; вдень +23-30°C. На півдні країни, Закарпатті та на Прикарпатті очікується +31-34°C.

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