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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком

Максим Устименко

У четвер, 3 липня, в Києві пройшло прощання з військовим пілотом Максимом Устименком. 

Про це повідомляють українські ЗМІ.

Де пройшло прощання з Героєм

Зазначається, що церемонія прощання пройшла у Михайлівському соборі в закритій труні. Після неї запланували ходу на майдан Незалежності. 

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Нагадаємо, льотчик першого класу Максим Устименко знищив щонайменше сім ворожих цілей. 

29 червня він загинув, ціною власного життя відвівши літак від населеного пункту. За цей подвиг президент Володимир Зеленський удостоїв його звання Героя України посмертно. 

Відомо, що Устименку було всього 32 роки. У нього залишились дружина та маленький син.

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Фото: Лілія Авер’янова

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