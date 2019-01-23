Поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів з футболістом Еміліано Сала на борту.
Головний офіцер пошукової служби Джон Фітцджеральд, який займається пошуками зниклого літака з аргентинським футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала на борту, повідомив результати роботи.
На другий день після зникнення літака, його пошуки дали перші результати.
— Мені повідомили, що в морі були знайдені подушка, яскраво-помаранчевий предмет, коробка і безліч елементів білого кольору, що плавають поруч з вигнутим шматком металу.
Також містер Фітцджеральд повідомив, що до цього місця було направлено рятувальний човен.
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Також поліція Гернсі у Twitter опублікувала чотири припущення, які беруться до уваги під час координації пошукових робіт.
- 1. Вони десь приземлилися, але не виходять на зв’язок;
- 2. Вони приземлилися на воду, їх підібрав корабель, який проходив повз, але вони не виходять на зв’язок;
- 3. Вони приземлилися на воду і скористалися рятувальним плотом, який, як ми знаємо, був на борту;
- 4. Літак впав у воду і вони опинилися у воді.
В той же час, пошукова бригада Нормандських островів дає все менше шансів, що футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала вижив.
Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті у суботу, 19 січня за €20,5 млн. в понеділок ввечері він вилетів з Нанта приватним літаком в Вельс, однак за годину до запланованого прибуття літак зник з радарів.
Фото: Ole.