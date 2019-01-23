Поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів з футболістом Еміліано Сала на борту.

Головний офіцер пошукової служби Джон Фітцджеральд, який займається пошуками зниклого літака з аргентинським футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала на борту, повідомив результати роботи.

На другий день після зникнення літака, його пошуки дали перші результати.

— Мені повідомили, що в морі були знайдені подушка, яскраво-помаранчевий предмет, коробка і безліч елементів білого кольору, що плавають поруч з вигнутим шматком металу.

Також містер Фітцджеральд повідомив, що до цього місця було направлено рятувальний човен.

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Також поліція Гернсі у Twitter опублікувала чотири припущення, які беруться до уваги під час координації пошукових робіт.

1. Вони десь приземлилися, але не виходять на зв’язок;

2. Вони приземлилися на воду, їх підібрав корабель, який проходив повз, але вони не виходять на зв’язок;

3. Вони приземлилися на воду і скористалися рятувальним плотом, який, як ми знаємо, був на борту;

4. Літак впав у воду і вони опинилися у воді.

В той же час, пошукова бригада Нормандських островів дає все менше шансів, що футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала вижив.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті у суботу, 19 січня за €20,5 млн. в понеділок ввечері він вилетів з Нанта приватним літаком в Вельс, однак за годину до запланованого прибуття літак зник з радарів.

Фото: Ole.