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Поліція припинила активні пошуки зниклого літака з Сала

Поліція Гернсі повідомила, що не виявила жодних слідів зниклого літака, на борту якого був новачок Кардіфф Сіті Еміліано Сала.

Полиция прекратила активные поиски самолета

Поліція Гернсі опублікувала у Twitter офіційну заяву, щодо пошуків зниклого літака з футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала на борту.

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У заяві зазначається, що поліція припинила активні пошуки літака. Поліція обстежила 1700 квадратних миль і не виявила жодних слідів літака, пілота чи пасажира.

— Ми проаналізували всю інформацію, яка була доступна, і прийняли непросте рішення про припинення пошукової операції. Шанси на виживання в даний момент є неймовірно низькими. Мої думки зараз з родинами пілота і пасажира.

Незважаючи на те, що активний пошук був припинений, справа залишається відкритою. Ми будемо повідомляти всім суднам, які будуть надаватися в цій зоні, придивлятися до можливих слідів зниклого літака.

Нагадаємо, ввечері 21 січня Сала вилетів з Франції в Вельс, але за годину до запланованого прибуття в Кардіфф його літак зник з радарів.

Нині поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів.

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